شرطة أبوظبي تسجل 13.7 ألف مخالفة «مسافة أمان» في 6 أشهر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

دعت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة الالتزام بترك مسافة أمان كافية بين المركبات، موضحة أن عدم الالتزام يزيد من خطورة وقوع حوادث الصدم الخلفي، بسبب عدم مقدرة السائق على السيطرة على مركبته، وإيقافها في الوقت المناسب في حالة توقف المركبة الأمامية بصورة فجائية غير متوقعة، ما يؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية.

وذكرت أن عدد المخالفات التي تم تحريرها للسائقين لعدم ترك مسافة أمان كافية بلغ 13 ألفاً و759 مخالفة، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضحت أنه بالتعاون مع الشركاء، تم وضع لوحات إرشادية توضيحية لمسافة الأمان بين المركبات من خلال نقاط على الطريق، كما تبث المدينة الآمنة على الشاشات الإلكترونية، بهدف توعية السائقين بأهمية ترك مسافة آمنة.

وحذّرت من خطورة قيام بعض السائقين بمضايقة المركبات التي تسير أمامهم، والاقتراب منها إلى مسافة قريبة، وإجبارها على إخلاء الطريق لهم من خلال استخدام الإضاءة العاكسة وآلة التنبيه باستمرار، ما يؤدي إلى تشتيت تركيز سائق المركبة الأمامية، ويضاعف من خطورة وقوع الحوادث، مؤكدة أنها تكثف الرقابة المرورية على الطرق الداخلية والخارجية لضبط المخالفين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news