سائق دراجة نارية يتجاوز الإشارة فتصدمه مركبة بقوة

المصدر: محمد فودة - دبي

أصيب سائق دراجة نارية بإصابات بليغة نتيجة تجاوز إشارة ضوئية حمراء، فاصطدمت به سيارة بقوة كانت في مسارها الصحيح، بحسب مصدر أمني في شرطة دبي، وأوضح أن حادثاً آخر وقع في يوم سابق، نتيجة اصطدام بليغ بين شاحنتين على شارع إكسبو، وتدهور إحداهما، ما أدى إلى إغلاق الطريق وتحويل حركة السير.

وتفصيلاً، قال مصدر أمني في شرطة دبي، إن الحادث الأول وقع مساء أول من أمس على تقاطع قرن سبخة، حين تجاوزت دراجة نارية الإشارة الحمراء في الساعة الثامنة والنصف مساء، فاصطدمت بها سيارة من طراز مرسيدس، لم ينتبه سائقها إلى خطأ سائق الدراجة، ما أدى إلى تدهور الدراجة النارية، وسقوط السائق، وتعرضه لإصابات بليغة، لافتاً إلى أن دوريات الشرطة المختصة انتقلت مباشرة إلى المكان، وتم نقل المصاب إلى المستشفى بواسطة مركبة الإسعاف، فيما عاين خبير الحوادث المكان لإعداد تقرير فني وإحالته إلى نيابة السير والمرور.

إلى ذلك، أصيب شخصان في حادث مروري آخر، وقع الثلاثاء الماضي، على شارع إكسبو عند جسر آل مكتوم، نتيجة اصطدام قوي بين شاحنتين، ما أدى إلى تدهور إحدى الشاحنتين وسقوط حمولتها، وتحركت الدوريات المختصة من مركز الشرطة والإدارة العامة للمرور إلى المكان، وتم إغلاق الشارع وتحويل الحركة إلى المخرج المؤدي إلى شارع الإمارات، إلى أن أخرجت الشاحنتان من حرم الطريق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى بواسطة الإسعاف، وجرت معاينة الموقع لتحديد السائق المتسبب في الحادث.

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