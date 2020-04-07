شرطة أبوظبي تحذر من الانشغال بالهواتف للدراسة عن بُعْد أثناء القيادة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حذرت شرطة أبوظبي السائقين من مخاطر استخدام الهواتف وأجهزة الحاسوب المحمولة (لاب توب)، أثناء قيادة المركبات لمتابعة الدراسة عن بعد في ظل الظروف الحالية والإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة حالياً، مؤكدة أن مخالفتها غرامة 800 درهم وأربع نقاط مرورية.

وأوضحت أن الهدف من العمل أو الدراسة عن بعد هو تعزيز فكرة البقاء في البيت كإجراء احترازي لضمان سلامة أفراد المجتمع، أما استخدام الهواتف والحواسيب أثناء قيادة المركبات فيعد مخالفة واضحة لقوانين وأنظمة المرور إلى جانب تشتيت ذهن السائق الذي يؤدي إلى انحراف المركبة أو تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء والتسبب في حوادث مرورية مأساوية.

ودعت شرطة أبوظبي مستخدمي الهواتف وأجهزة الحواسيب بغرض العمل عن بعد أو الدراسة إلى عدم استخدام الهواتف والأجهزة المحمولة أثناء قيادة المركبة على الطريق أو التصوير بها بغرض المباهاة والظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشددت على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق القانون على السائقين للانشغال بغير الطريق أثناء القيادة والمصنفة من المخالفات الخطرة، وتطبيق البند (32) بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري رقم (178) لسنة 2017: «أ» الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة باستعمال الهاتف، «ب» الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت؛ مخالفتها غرامة 800 درهم وأربع نقاط مرورية.