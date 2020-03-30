مصادرة مليون و700 عبوة منظفات مقلدة برأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

صادرت دائرة اقتصادية رأس الخيمة مصادرة مليون و700 عبوة منظفات مقلدة بناءاً على الشكوى التي تقدم بها وكلاء علامة تجارية تفيد قيام منشأة غير مرخصة بإنتاج مواد مغشوشة وتعبئتها وتغليفها ووضع ملصقات علامتهم التجارية ومن ثم توزيعها في الأسواق.

وأوضح، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، فيصل عليون، أن فريق من إدارة الرقابة والحماية التجارية بالتنسيق المسبق مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية ومشاركة فريق من قسم القوات الخاصة بشرطة رأس الخيمة قاموا بمداهمة المصنع الغير مرخص والذي يقع في مزرعة بمنطقة إذن، حيث تم تطويق الموقع والقبض على العاملين فيه متلبسين، والبالغ عددهم 18 عاملا، ومصادرة جميع الآلات والمعدات التي بلغ عددها تسع أجهزة، ومصادرة مواد التنظيف في المصنع.

وأضاف، أنه تم رصد أكثر من مليون وسبعمائة عبوة فارغة وأخرى معبأة وملصقات وصناديق التعبئة والتخزين التي تحمل شعارات علامات تجارية مختلفة، كما تم التحفظ على سجلات المصنع التي استخدمت لغرض توثيق عمليات الإنتاج والتعبئة والتغليف والتوزيع، حيث تبين أن المصنع قام بإنتاج ما يزيد عن نصف مليون عبوة لعدد من المنتجات خلال خمسة أشهر الماضية.

وأشار إلى أن فريق الإدارة قام بعملية مسح ثلاثة عشر منفذ بيع على مستوى الإمارة كمرحلة أولى للتأكد من وجود منتجات التنظيف المقلدة، حيث تم سحب عدد كبير من المواد وإرسال عينة منها لقسم الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة لفصحها والتأكد من سلامتها وجودتها، كما تم مع حجز باقي المنتجات لحين التأكد من نتيجة فحصها.

وتابع أنه الفريق أبلغ جميع منافذ البيع بضرورة تزويدها بالفواتير والجهة التي تم الشراء منها لسحب جميع المنتجات ذات الصلة بمواد التنظيف المخصصة للاستخدام البشري أو المنزلي وبيئة العمل وسيتم اتخاذ الإجراءات والعقوبات ضد المنشآت المخالفة.

ولفت مدير قسم الحماية التجارية بالدائرة، يوسف البلوشي، إلى أن عملية مكافحة الغش التجاري للمواد والسلع والخدمات والمنتجات المقلّدة وما يصاحبها من بضائع تحمل شعارات مزيفة لكبرى العلامات التجارية تندرج ضمن الأهداف الاستراتيجية لاقتصادية رأس الخيمة الرامية إلى تعزيز البيئة التجارية في الإمارة، وبالتالي رفع ثقة رجال الأعمال والمستثمرين وتعزيز تنافسية مزاولة الأعمال في الإمارة.