وفاة شاب وإصابة 4 بحادث تدهور مركبة في الفجيرة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

توفي شاب مواطن في العقد الثالث، وأصيب أربعة كانوا برفقته بإصابات راوحت بين البليغة والمتوسطة، إثر حادث تدهور مركبة كان يقودها المتوفى في منطقة الطويين، بعد أن كانوا في رحلة جبلية بجبل مبرح التابع لإمارة رأس الخيمة، وتم نقلهم لمستشفى دبا الفجيرة لتلقي العلاج.

وأفاد مدير إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة بشرطة الفجيرة، العميد دكتور علي راشد بن عواش اليماحي، أن الحادث وقع نتيجة لاصطدام المركبة بكتل صخرية التي تدهورت بطريق جبلي بجبل مبرح التابع لإمارة لرأس الخيمة، بسبب الانحراف الشديد، ما أدّى إلى سقوطها وتدهورها.

وتابع على الفور هرعت إلى مكان الحادث دوريات الشرطة والإسعاف في تمام الساعة التاسعة صباحاً، التي تعاملت مع الحادث والمصابين عبر تقديم الرعاية الطبية الأولية ونقلهم لتلقي العلاج بمستشفى دبا الفجيرة، إذ توفي قائد المركبة بعد ساعتين من وقوع الحادث، وراوحت الإصابات بين إصابة واحدة بليغة وثلاث إصابات متوسطة.