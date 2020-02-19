رجل يتهم عربياً بسكب مادة حارقة عليه

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

نظرت محكمة جنح الفجيرة قضية عربي، متهم بالاعتداء على شخص من جنسيته نفسها، وسكب مادة حارقة مسببة له إصابات في أنحاء متفرقة من جسمه، بالإضافة إلى شتمه بألفاظ مهينة.

وبسؤال الهيئة القضائية للمتهم عن التهم المنسوبة إليه، قال إن مشاجرة كلامية حدثت مع المجني عليه، ونعته «بالحرامي»، وأنكر تهمتي سكب مادة حارقة، والاعتداء على سلامة جسمه بالضرب، مشيراً إلى أنه سكب ماء عليه، ولم يكن مادة حارقة أو قابلة للاشتعال.

وواجهت الهيئة القضائية المتهم بتوافر تقارير تثبت إصابة المجني عليه في أنحاء متفرقة من جسمه بسبب مادة قابلة للاشتعال، تم سكبها عليه كذلك بسبب الاعتداء على سلامة جسمه.

وأجلت الهيئة الجلسة، لحين استدعاء شهود الإثبات على الواقعة.