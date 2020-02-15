بالفيديو.. إنقاذ امرأة فوجئت بآلام الولادة في المنزل‎

المصدر: أبوظبي - أحمد عابد

أسعفت طواقم الإسعاف الوطني أخيراً امرأة فاجأتها آلام الولادة في منزلها بمنطقة النعيمية في إمارة عجمان، حيث لم ينتظر المولود حتى الوصول للمستشفى للظهور للمرة الأولى إلى العالم.

‏‎وتفصيلاً ورد بلاغ إلى غرفة عمليات الإسعاف الوطني يوم الخميس الماضي في تمام الساعة 6:47 صباحاً من قبل أحد الأشخاص يفيد بأن زوجته تشعر بآلام المخاض وعلى وشك الولادة في المنزل بالمنطقة المذكورة، مضيفاً أنه يستطيع رؤية رأس المولود، وعليه تم على الفور إرسال سيارتي إسعاف ومركبة مستجيب أول الى مكان البلاغ. وقد تواصل فريق غرفة عمليات الإسعاف الوطني مع قسم الطوارئ في المستشفى عبر «الخط الساخن» للإنذار المبكر لإبلاغه عن الحالة ووقت وصولها حتى تكون على جاهزية لاستقبالها، وباشر بإعطاء خطوات الإسعافات الأولية عبر الهاتف لمساعدة الزوج في التعامل مع الحالة الطارئة والمساهمة في الحفاظ على سلامة زوجته والطفل حين وصول طواقم الإسعاف، لتضع المرأة مولودها بعد دقائق معدودة من تلقي البلاغ. وبعد فترة وجيزة وصل المسعفون إلى منزل المبلغ ليجدوا المولود بين ذراعي والدته ليقوموا على وجه السرعة بإسعاف كليهما ونقلهما بحالة مستقرة إلى مستشفى الشيخ خليفة عجمان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ويحث الإسعاف الوطني النساء الحوامل على الخضوع للزيارات المنتظمة للطبيب واتباع التعليمات من حيث الموعد المتوقع للولادة وعلاماتها وأعراضها الحقيقية للحد من احتمال مواجهة المخاض المفاجئ، وتجنب المخاطر المرتبطة بالولادة خارج بيئة المستشفى.

يذكر أن الإسعاف الوطني يتولى منذ عام 2014 مهمة توفير الرعاية الإسعافية للحالات الطارئة في المناطق الشمالية على مدار الساعة وفق أعلى معايير التميز لمرحلة ما قبل المستشفى، وذلك عبر طواقم إسعافية مؤهلة ومزودة بأسطول حديث من سيارات الإسعاف والمعدات المتطورة. ويتاح لسكان المناطق الشمالية (الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة)، طلب خدمة الإسعاف الوطني في حالات الطوارئ عبر الرقم 998 والتطبيق الإلكتروني NA998.