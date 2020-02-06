محاكمة آسيوي بحيازة مؤثرات عقلية

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

استأنفت النيابة العامة في الفجيرة حكم براءة لآسيوي متهم بحيازة مؤثرات عقلية، عبارة عن كمية من الأدوية، حاول تهريبها عن طريق جمارك ميناء الفجيرة لقبطان سفينة، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقة.

وأنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه قائلاً: «أعمل في شركة خارج الدولة، وأحضرت كمية محددة من الأدوية من أجل تسليمها لقبطان سفينة ليستخدمها في حالات الطوارئ، ولم أعلم إذا ما كانت هذه الأدوية محظورة، إذ تم السماح بدخولها من أحد مطارات الدولة».

وقدم محامي دفاع المتهم دفوعاً تطالب ببراءته من التهمة المنسوبة إليه.