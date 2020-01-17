اليماحي طيار «المهمات الصعبة» في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ■ الإمارات اليوم

نفّذ رئيس قسم جناح الجو في شرطة رأس الخيمة، العقيد طيار سعيد اليماحي، مهمات صعبة تمكن من خلالها القسم من إنقاذ حياة أكثر من 2000 شخص علقوا في أودية وجبال خلال فترة عمله على مدار 20 عاماً، وتعرض اليماحي وأفراد القسم للخطر أكثر من مرة خلال تنفيذ مهمات الإنقاذ، ويبلغ عدد أفراد القسم 30 شخصاً من طيارين وملاحين ومراقبين جويين وفنيين.

وقال اليماحي، لـ«الإمارات اليوم» إنه تخرّج في معهد جناح الجو في وزارة الداخلية بإمارة الشارقة، سنة 1996، والتحق بقسم جناح الجو في شرطة رأس الخيمة فور تأسيسه عام 1999، متابعاً أن القسم نفذ أكثر من 4000 طلعة جوية أنقذ خلالها حياة أكثر من 2000 شخص كانوا عالقين وتائهين في جبال رأس الخيمة ومحصورين في أوديتها، مؤكداً أن القسم يملك الخبرة الكافية للتعامل مع تضاريس رأس الخيمة الجبلية والبحرية والصحراوية.

وذكر أن من أكثر عمليات الإنقاذ صعوبة كانت قبل ست سنوات حيث أنقذ 600 عالق في وادي البيح، وسط رياح قوية وجريان لمياه الوادي، حيث تمكن من نقل العالقين من ضفة الوادي إلى الجهة المقابلة، ونقل العالقين من جبل جيس إلى بر الأمان طوال ساعات النهار والليل.

وأشار اليماحي إلى أن من أهم عمليات الإنقاذ كانت بداية الأسبوع الماضي مع بداية الجولة الأولى من المنخفض الجوي، الذي استمر ثلاثة أيام، حيث نقل القسم 204 عالقين في وادي البيح من سكان القرى القريبة من جبل جيس، وإخراجهم من منازلهم بسبب دخول مياه الوادي إلى القرى وانقطاع الكهرباء والماء عنهم، كما تم نقل عمال عالقين في الجبل وبعض الحوامل والأطفال، ونقل مواطنة مسنّة كانت تعاني نقصاً في الأكسجين، وتقديم الرعاية الصحية لها من قبل الجهات المختصة.

وأضاف أنه أنقذ 50 عالقاً في وادي البيح يوم الإثنين الماضي، حيث شاركت ثلاث طائرات مروحية في نقل العالقين على مدار سبع ساعات ونصف الساعة، رغم وجود رياح قوية وجريان مياه الوادي.

وأضاف اليماحي أن الأمطار الغزيرة والرياح القوية في المنخفض الجوي الأخير كانت غير مسبوقة في رأس الخيمة، ولم يشهد مثيلها خلال عمله، إذ إن العوامل المناخية كانت صعبة ومعقدة وخطرة، موضحاً أن خبرته في الطيران أسهمت في إنجاح مهام الإنقاذ بالتنسيق مع الجهات المختصة في شرطة رأس الخيمة.

مهمّة خطرة

أفاد رئيس قسم جناح الجو في شرطة رأس الخيمة، العقيد طيار سعيد اليماحي، بأن من أخطر عمليات الإنقاذ التي واجهها كانت إنقاذ سائق مركبة مواطن في العشرينات من عمره، تعطلت مركبته في وادي البيح، الأحد الماضي، وتلقى القسم بلاغاً بوجود مواطن يجلس على سقف مركبته في مجرى وادي البيح ينتظر الإنقاذ، وعلى الفور انتقل إلى الوادي، وتم تحديد مكان المركبة وحاول الاقتراب منها وإنزال حبل لسحب الشاب إلى الطائرة، إلّا أنه بسبب الرياح القوية وسرعة جريان الوادي ألغيت عملية إنزال الحبل حفاظاً على سلامته.

وتابع أنه قرر المخاطرة بحياته وتطبيق الخطة (ب) لإنقاذ السائق قبل أن تجرف المياه المركبة ويفقد السائق حياته، حيث قام بالنزول بالطائرة المروحية إلى مستوى المركبة حتى لامس الإطار الخلفي للطائرة سقف المركبة، وتمكن الشاب من الصعود إلى الطائرة بسهولة.