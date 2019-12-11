اتهام خليجيين بالشروع في سرقة جمعية خيرية

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

نظرت محكمة جنايات الفجيرة قضية خليجيين، متهمين بالشروع في سرقة أموال جمعية خيرية، وإحداث تلفيات في منقولات تعود للجمعية وشركة تأمين، والتعدي بالضرب على أحد أفراد الشرطة، وشرب الخمر.

وواجهت الهيئة القضائية المتهمين بالتهم المنسوبة إليهما، وهي الشروع في سرقة أموال مملوكة لجمعية خيرية في إمارة الفجيرة، وإتلاف منقولات تعود إلى الجمعية نفسها وشركة تأمين، وحينما كان رجل الشرطة في تأدية عمله، وحاول القبض عليهما، قاما بمقاومته والاعتداء عليه بالضرب، مسببين له إصابات مثبتة بتقرير طبي.

فيما أنكر المتهم الأول جميع التهم المنسوبة إليه عدا شرب الخمر، مشيراً إلى أنه لم يعتدِ على أحد أفراد الشرطة، وكان متعاوناً حينما ألقي القبض عليه.

كما أنكر المتهم الثاني تهمة الاعتداء والسرقة وإتلاف المنقولات، إذ يعمل بوظيفة مرموقة وليس بحاجة إلى أن يسرق أموال الجمعية، مشيراً إلى أنه مصاب بمرض عضوي مزمن، ويرجو الحكم في قضيته ليتمكن من مواصلة علاجه خارج السجن.

وقررت الهيئة القضائية تأجيل الحكم في القضية إلى الأسبوع المقبل.