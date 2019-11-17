ضبط مسكن في الشارقة يعد وجبات غذائية غير صحية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

ضبطت فرق التفتيش في قسم مراقبة نظافة المدينة في بلدية الشارقة، مسكناً تم تحويله إلى مطبخ، يتم فيه إعداد الوجبات الغذائية بصورة مخالفة للاشتراطات الصحية، وتشكل خطراً على أفراد المجتمع، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الأشخاص المتورطين، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة.

وأكد مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين خالد بن فلاح السويدي، أن فرق التفتيش ضمن الحملات التفتيشية الدورية التي تنفذها لرصد جميع السلوكيات السلبية، تمكنت من ضبط موقع في إحدى مناطق مدينة الشارقة، يديره ستة طباخين، لتجهيز وجبات غذائية بصورة غير صحية وغير سليمة، وبكميات كبيرة، تمهيداً لبيعها بأسعار زهيدة على الفئات المساندة العاملة في مختلف الأماكن، حيث تم تحويل الموقع من مكان للسكن إلى مطبخ يفتقر إلى جميع الاشتراطات الصحية.

من جانبه، أشار مدير إدارة الرقابة والتفتيش البلدي، عادل عمر، إلى أن الموقع تم تزويده بالمعدات اللازمة للطبخ، وبالأواني ذات الأحجام الكبيرة، التي تتسع لكميات كبيرة من الطعام، ويديره ستة أشخاص، يقومون بعملية الطبخ وتغليف الطعام قبل القيام بعملية البيع، وفور ضبط الموقع تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، وإتلاف المواد الغذائية.