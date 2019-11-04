111 مخالفة عدم فتح «ذراع قف» للحافلات المدرسية في أبوظبي العام الجاري

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

كشفت شرطة أبوظبي عن تسجيل 111 مخالفة بحق سائقي الحافلات المدرسية بسبب عدم الالتزام بفتح إشارة (قف)، إضافة إلى أن إجمالي عدد حوادث الحافلات المدرسية، بلغت ست حوادث خلال العام الماضي تسببت في سبع إصابات بين المتوسطة والخفيفة مقارنة بتسع حوادث في 2017، أسفرت عن 12 إصابة.

وتفصيلاً، بينت إحصائية شرطة أبوظبي، التي جاءت ضمن ورقة عمل عرضتها خلال مؤتمر عن السلامة المرورية في أبوظبي الأسبوع الماضي، أن خلال الفترة ما بين (2014 إلى 2018)، بلغ إجمالي عدد حوادث الحافلات المدرسية 33 حادثاً أسفرت عن حالتي وفاة و64 إصابة. واستعرضت الورقة إحصاءات عن النقل المدرسي، حيث أشارت إلى أن عدد الحافلات المدرسية يبلغ 7705 حافلات، يعمل عليها 6407 سائقين، و4900 مشرف ومشرفة، ويوجد 386 مشغلاً من شركات النقل، و633 مدرسة حكومية وخاصة وحضانات تضم 405 آلاف طالب وطالبة. وقال رئيس قسم الإحصاء والدراسات في مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، الرائد المهندس عبدالله حمد الغفلي، في ورقة عمل بعنوان «الأمن والسلامة في أساطيل النقل المدرسي»، إنه تمت إضافة مخالفتين للتحكم في ذراع قف بحق سائق الحافلة وبحق المركبات المتجاوزة لذراع قف في اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي بعام 2017. وكشف أن خلال العام الجاري، تم تسجيل 111 مخالفة بحق سائقي الحافلات المدرسية بسبب عدم الالتزام بفتح إشارة (قف) وبتعليمات وإرشادات المرور، وغرامتها 500 درهم وست نقاط مرورية، فيما تم تسجيل 3531 مخالفة لسائقي المركبات بسبب عدم التوقف أثناء مشاهدة إشارة (قف) الخاصة بمركبات نقل طلبة المدارس، وغرامتها 1000 درهم و10 نقاط.

شروط إصدار تصريح سائق حافلة مدرسية

■لا يجوز لأي مشغل توظيف أو الاستعانة بشخص للعمل كسائق حافلة مدرسية ما لم يكن حاصلاً على

تصريح مزاولة مهنة «سائق حافلة مدرسية»، ويشترط لإصدار التصريح استيفاء الشروط التالية:

■أن لا يقل عمر السائق عن 25 سنة.

■أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة صادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة قبل سنة على الأقل من تقديم الطلب.

■أن يقدم شهادة حسن السيرة والسلوك صادرة من القيادة العامة لشرطة أبوظبي للمقيمين داخل الدولة أو

من الدولة المستقدمين منها للقادمين من الخارج، على ألّا يكون قد مضى على صدورها أكثر من شهر واحد قبل

تاريخ تقديم الطلب ومصدّقة أصولاً.

■أن يكون ملماً باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية.

■أن ينهي التدريب المقرر لسائقي الحافلات المدرسية. (شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات)

■أن يقدم نسخة من جواز السفر والإقامة وبطاقة هوية الإمارات.

■أن يقدم كشفاً بالمخالفات المسجلة على السائق في النظام المروري الموحد.

■أن يقدم تقريراً طبياً كل سنتين يؤكد خلوه من الأمراض.

الفحص الطبي المهني

يشترط للحصول على تصريح سائق حافلة مدرسية اجتياز الفحص

الطبي المقرر في (شركة أبوظبي للخدمات الصحية - صحة) للأمراض التالية:

1. الإعاقة.

2. أمراض القلب والسكري والضغط.

3. الصرع والأمراض العقلية والعصبية والنفسية.

4. أمراض الكلى والكبد الوبائي.

5. الجذام.

6. أمراض النظر وقوة الإبصار وضعف السمع.

7. إدمان المخدرات والمسكرات.

8. نقص المناعة المكتسبة.

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عدد الحافلات المدرسية، يعمل عليها 6407 سائقين.