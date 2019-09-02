حجز مركبة سائق متهور قاد مركبته بسرعة جنونية في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

قالت شرطة أم القيوين انه تم حجز مركبة سائق متهور قاد مركبته بسرعة جنونية، حيث تجاوز الحد الأقصى للسرعة بما يزيد عن 80 كم في الساعة من سرعة الشارع المقررة، وبلغت سرعة المركبة 225 كم في الساعة على شارع الشيخ زايد بأم القيوين، وعليه تم توجيه الأمر لضبط و إحضار سائق المركبة وتم حجز المركبة على أثرها.

وتهيب إدارة المرور والدوريات في القيادة العامه لشرطة أم القيوين السائقين بضرورة التقيد بالسرعات المقررة، وعدم تجاوز سرعات الطرق التي يمكنها أن تسبب أضرارا وعواقب وخيمة، وأنها لم ولن تتهاون مع أي مرتكب لمثل هذه المخالفات المرورية، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية .