3 أشهر حبساً لعامل سرق محلاً يعمل فيه

المصدر: أبوظبي – الإمارات اليوم

قضت محكمة جنايات أبوظبي بمعاقبة آسيوي بالحبس ثلاثة أشهر بتهمة سرقة 660 درهماً من محل أحبار يعمل فيه، بعد كسر زجاج المحل بحجر.

وبسؤال المحكمة للمتهم اعترف بالسرقة وأنكر كسر زجاج المحل، مشيراً إلى قيام شخص آخر يعمل في المحل بكسر الزجاج، وأنه استغل الفرصة وسرق المبلغ ثم غادر المحل من الزجاج المكسور.

وأكد المتهم أنه نفذ جريمة السرقة وهو في غير وعيه، لأن زميله الآسيوي وضع له مادة مخدرة في مشروبه أفقدته الوعي، وفي اليوم التالي أخبره مالك المحل بما حدث، ملتمساً من المحكمة استعمال أقصى درجات الرأفة والرحمة.