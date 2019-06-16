محاكمة خليجي متهم بتعاطي المخدرات

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

نظرت محكمة استئناف الفجيرة قضية متهماً فيها شاب خليجي، بتعاطي مواد مخدرة، حيث تم ضبطه بعد أن ارتكب حادثاً، نتيجة السرعة الزائدة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى وقوع حادث اصطدام، وعند معاينة أفراد الشرطة للحادث، تشككوا في حالة السائق الذي كان يتصرف بشكل غير طبيعي، وأثبتت التحاليل أنه متعاطي مواد مخدرة، وبعدها تمت إحالته للنيابة لاستكمال التحقيقات.

وواجهت المحكمة الشاب بالتهمة المنسوبة إليه، فأنكرها، رغم وجود تقرير طبي يثبت أنه تعاطى المخدرات، بعد أخذ عينة منه. وأوضح المتهم أنه كان قد أخذ جرعته المعتادة للأدوية التي وصفها له طبيب نفسي يزوره شهرياً لمرضه منذ أكثر من 10 سنوات بأحد الأمراض النفسية، وأثبت ذلك بتقرير من مستشفى الأمل، والمحكمة بدورها أجلت القضية للحكم.