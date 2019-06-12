سائق يعتدي جنسياً على راكبة ويتوسل مهدداً بالانتحار إذا أبلغت شرطة دبي

المصدر: محمد فودة-دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة سائق حافلة أسيوي 27 عاماً شرع في اغتصاب امرأة، بعد أن ركبت معه لتوصيلها، بعد خروجها من عملها في أحد المراكز التجارية الكبرى، ثم اعتدى عليها بالضرب وهددها بجلب أصدقائه لاغتصابها، وبعد أن انتهى من جريمته بدأ يتوسل إليها حتى لا تبلغ الشرطة، مهدداً بالانتحار إذا فعلت ذلك لأنها سوف تقضي على مستقبله.



وقالت المجني عليها 24 عاماً من إحدى دول الاتحاد السوفياتي السابق، إنها تعمل في مركز تجاري كبير واستأذنت من مسؤولها للانصراف مبكراً، وتوجهت إلى موقف حافلات نقل الركاب من المركز، ونزل جميع الركاب ما عداها، فطلبت من السائق توصيلها إلى أحد الفنادق حيث تقيم والدتها، فأخبرها بأنه سوف يوصلها إلى محطة حافلات وقادها إلى منطقة تحتوي على فيلات قديمة، وأوقف الحافلة في ساحة رملية بالقرب من أحد المساجد، ثم سألها عن تصريح صعود الحافلة من المركز، وقرأ أن التصريح مقتصر على توصيلها إلى منطقة البرشاء، فطلب منها الجلوس في المقعد الأخير بالحافلة، وأخبرها بأنه سوف يصلي ويعود إليها.



وأضافت انه عاد بعد خمس دقائق، ثم قاد الحافلة مجدداً وظل يتجول لفترة فيما كانت مشغولة بتصفح هاتفها، حتى وصل إلى طريق مسدود في منطقة رملية ثم أوقف الحافلة، وتوجه إليها قائلاً، "إنها جميلة ويرغب في ممارسة الجنس معها، فأخبرته بأنها مسلمة وهذا الأمر حرام ، فطلب منها السكوت، وكتم فمها حين صرخت وهددها بجلب أصدقائه لاغتصابها إذا قاومت، وصفعها على وجهها، وخنقها بقبضة يده، ثم شرع في اغتصابها.



وأشارت إلى أنه بعد لحظات ارتدى ملابسه وانقلب حاله فجأة، حيث بدأ يتسول إليها حتى لا تبلغ الشرطة، وهدد بالانتحار، فأخبرته بأنها لن تتصل بالشرطة، فأنزلها على أحد الطرق السريعة وتوجهت إلى منزل خالتها وأخبرتها بما حدث فاتصلت الأخيرة بالشرطة.



واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة ومحضر استدلال الشرطة بأنه توجه بالمرأة إلى منطقة الجافلية، وطلب منها الانتظار لحين اداء صلاة الظهر، واعتدى عليها بعد عودته من الصلاة، لافتاً إلى أنها كانت تتوسل إليه حتى لا يعتدي عليها لكنه أصر على هتك عرضها.