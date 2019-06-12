وفاة آسيوي في حادث تدهور شاحنة بالفجيرة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

توفي سائق آسيوي إثر حادث تدهور شاحنة كان يقودها على شارع يبسة العابر.

وأكد مدير إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة الفجيرة، العميد الدكتور علي راشد بن عواش اليماحي، أن الحادث وقع في الـ11 من مساء أول من أمس، أثناء توجه سائق الشاحنة المحملة بالأسمنت من اتجاه مسافي إلى ميناء الفجيرة، حيث تدهورت الشاحنة نتيجة عدم الانتباه والسرعة الزائدة عند دخول الدوار.

وأضاف أن الحادث أدى الى محاصرة السائق في مقصورة القيادة، الأمر الذي دفع فرق الدفاع المدني ودوريات المرور إلى قص جدار المقصورة لاستخراج جثته، ونقله عبر الإسعاف الوطني الى مستشفى الفجيرة.