محاكمة آسيوي بتهمة سرقة محفظة خاوية

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

حجزت محكمة جزاء الفجيرة الحكم في قضية اتهام آسيوي بسرقة محفظة تعود لامرأة، خلال وجودهما في جهة حكومية لتخليص معاملات خاصة بهما.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم سرق محفظة المجني عليها أثناء انشغالها بكتابة البيانات في استمارة معاملتها، حيث وضعت حقيبتها بجوار محفظتها، إلا أن المتهم سرق المحفظة ودسها في جيبه في غفلة منها، ثم فر هارباً من المكان دون أن يشعر به أحد.

وبعد إبلاغ شرطة الفجيرة، وفق ما طالبت به المجني عليها، ومراجعة كاميرا المراقبة، ظهر المتهم وهو يسرق المحفظة، وتمكنت شرطة الفجيرة من تحديد ملامحه والقبض عليه. وقد اعترف أمام النيابة العامة بالسرقة، معرباً عن ندمه، خصوصاً بعدما اكتشف خلو المحفظة المسروقة من أي عملة نقدية.