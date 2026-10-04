مكتوم بن محمد: في دبي تجتمع أفضل العقول وتولد أهم المشاريع

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن دبي تستمر في ترسيخ دورها كمنصةٍ عالميةٍ لأهم الحوارات الدولية المعنية بالاقتصاد والاستثمار، مشيراً سموه إلى أنه في دبي تجتمع أفضل العقول وتولد أهم المشاريع.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة "إكس": "نستضيف في دبي في مايو القادم فعاليات قمة "كونكورديا هوريزون"، التي ستستقطب نخبة من القيادات التنفيذية وصناع القرار، لاستكشاف فرص التعاون في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص".

وأضاف سموه: "كما سيتم الإعلان عن المبادرات والمشاريع ضمن محفظة حكومة دبي لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد ضمن 10 قطاعات استراتيجية مختلفة".

وتابع سموه: "تستمر دبي في ترسيخ دورها كمنصةٍ عالميةٍ لأهم الحوارات الدولية المعنية بالاقتصاد والاستثمار ومن خلالها سنحوّل الأفكار إلى فرص وشراكات تعزز من ريادتنا العالمية، في دبي تجتمع أفضل العقول وتولد أهم المشاريع، ونساهم في بناء مستقبل العالم".