محاكمة امرأتين بتهمة التسوّل في الفجيرة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

نظرت محكمة الاستئناف في الفجيرة قضيتين اتهمت فيهما امرأتان عربيتان بالتسوّل في مراكز تجارية بالفجيرة، وطلب المال من المارة بحجة قرب شهر رمضان، وعدم توافر المال لديهما لإطعام أطفالهما.

وأنكرت المتهمة في القضية الأولى تهمة التسوّل، مشيرةً إلى أنها طلبت من المارة الماء لمرضها المزمن في القلب، موضحة أنها أصيبت بألم مفاجئ قبل دخولها المركز التجاري، ما جعلها تجلس على الرصيف حتى تتحسّن حالتها الصحية، وفوجئت باتهامها بالتسوّل، طالبة من الهيئة القضائية ترحيلها إلى بلدها بدلاً من الحبس أو الغرامة.

وفي القضية الثانية، أنكرت المتهمة التسوّل في مواقف أحد المراكز التجارية، مؤكدة أنها ذهبت إلى الجمعيات الخيرية، وبحوزتها جميع الأوراق المطلوبة، إلا أنها لم تحصل على أي مساعدة مالية، ما جعلها تبيع خواتم خاصة بالتسبيح وكتب «حصن المسلم»، من أجل تدبير ما يكفي قوت أبنائها الخمسة، بسبب صعوبة ظروفها المالية، طالبة من الهيئة القضائية الرأفة والرحمة.