الإعدام لقاتل شقيقين في «صناعية الصجعة»

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

قضت محكمة الجنايات في الشارقة على المتهم (ن.م)، آسيوي، بالإعدام، حسب الوسائل الشرعية المتاحة في الدولة، وذلك بعد ثبوت إدانته بقتل شقيقين من جنسيته ذاتها عمداً داخل سكنهما في منطقة الصجعة الصناعية بالشارقة.

وتعود تفاصيل القضية، عندما كان المدان برفقة المجني عليهما ومجموعة من الأشخاص الآخرين داخل بناية مخصّصة لسكن العمال بمنطقة الصجعة، وخلال وجودهم داخل الغرفة المشتركة بينهم، نشبت مشادات كلامية بينهم، وتطورت إلى مشاجرة، خلال حضور عدد من زملائهم بالسكن، وكان بيد المتهم سكين، فأقدم على طعن المجني عليهما، ما أدى إلى وفاتهما، بعد نقلهما إلى مستشفى الكويت.

وقال والد المجني عليهما لـ«الإمارات اليوم» بعد صدور الحكم بحق المدان، إن المجني عليهما شابان لم تتجاوز أعمارهما الـ25 عاماً، لافتاً إلى أنه رفض التنازل عن حق محاكمة قاتل ابنيه مقابل الدية الشرعية التي عرضها عليه المتهم، من خلال المحامي الموكل الدفاع عنه، مشيراً إلى أنه أصرّ خلال الجلسات السابقة على طلب القصاص من المدان، مشيداً بقرار هيئة المحكمة، الذي قضى بالقصاص من القاتل.

وتابع أنه فقد اثنين من أبنائه، وهما مقبلان على الزواج، إذ تعيش أسرته منذ وفاتهما حالة من الحزن والصدمة، بسبب فاجعة موتهما قتلاً، مشيراً إلى أن المدان يعمل معهما في الشركة نفسها، ويسكن مع أبنائه أيضاً، وأنه رفض التنازل عن حقه بسبب عدم وجود سبب وجيه للإقدام على طعنهما بالسكين وقتلهما.

ولفت إلى أن المدان سدد طعنات قاتلة إلى ابنيه، وحاول الأطباء في مستشفى الكويت إسعافهما، إلا أنهما فارقا الحياة.

وكان بلاغ ورد إلى الشرطة يفيد بوجود شخصين داخل مستشفى الكويت بحالة حرجة، إثر طعنهما بسكين، إذ تحركت الفرق الأمنية إلى المستشفى، وتم ضبط المتهم، واعترف بقتله الشقيقين داخل السكن الخاص بالعمال، إثر خلافات ومشادات كلامية حدثت بينهم، وذلك بطعنهم بالسكين الذي كان بحوزته.

وكانت المحكمة واجهت المدان بالتهم المنسوبة إليه، وأقوال الشهود الذين كانوا وقت الواقعة وشاهدوه وهو يحمل سكيناً، فأنكرها، وقال إن الشجار حصل بينهم في السكن، وكان يدافع عن نفسه، وكان عدد الأشخاص كبيراً خلال نشوب الشجار بينهم.