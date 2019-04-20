شرطة عجمان تنفي إشاعة متداولة حول وقوع جريمة

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

نفت القيادة العامة لشرطة عجمان ما تداولته بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي من أخبار وتصريحات منسوبة لضباط من الشرطة حول وقوع جريمة زوج يجبر الكلاب على اغتصاب طليقته في واقعة هزت الرأي العام في عجمان.

وأكد مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان العقيد عبد الله سيف المطرشي أن هذه الإشاعة كاذبة لا أساس لها من الصحة وهدفها الترويج لشركات تجارية وهمية لجذب أكبر عدد من الزوار لمواقعها الإلكترونية، عبر نشر أخبار مسيئة لافته للانتباه، مشيراً إلى أن شرطة عجمان بالتعاون مع هيئة الإمارات للإتصالات تعمل بشكل مستمر على حظر هذه المواقع وأي مصدر آخر ينشر هذه الاشاعات الوهمية الكاذبة.

ودعا العقيد عبد الله سيف المطرشي أفراد الجمهور وشدد إلى ضرورة وقف تداول أو إعادة نشر هذه الإشاعات الكاذبة حتى لا يقع ناشرها للمساءلة القانونية، منوها إلى اتخاذ الأخبار وخاصة مايمس منها الأمن في المجتمع من المصادر الرسمية أو من وسائل الاعلام الشرطية أو من وزارة الداخلية، مع أهمية التأكد من صحة ومصدر أي خبر قبل إعادة نشره.