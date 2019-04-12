اتهام شاب ببيع تذاكر سفر وهمية

المصدر: سمية الحمادي- الفجيرة

يواجه شاب عربي تهمة بيع تذاكر سفر وهمية بقيمة 6000 درهم لأسرة عربية بعد أن اطلعوا على أحد الإعلانات المغرية التي تعرض تذاكر سفر بأسعار مخفضة، إذ قامت الأسرة بالاتصال على أرقام الهواتف الموجودة في الإعلان وقام المتهم بإبلاغهم بتوافر التذاكر المطلوبة وتم دفع تكاليف السفر كاملة بعد أخذ تفاصيل الرحلات ومواعيدها.

وقالت المجني عليها أمام هيئة المحكمة، إنها طلبت من المتهم أرقام حجز الرحلة إلا أنه كان يتعذر في كل مرة حتى جاء موعد السفر ولم تستطع الأسرة السفر على الرغم من دفع قيمة تذاكر السفر، لافتة إلى أن المتهم قام بتغيير أرقام هواتفه ما دفعها إلى إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

وأنكر المتهم أمام الهيئة القضائية تعمده خداع الأسرة، مشيراً إلى أنه لم يستكمل اجراء حجز التذاكر بسبب إنتقاله من وكالة شركة السفر والسياحة التي كان يعمل فيها إلى أخرى ما تعذر عليه تسليم التذاكر إلى الأسرة، موضحاً أنه سلم المبلغ بشكل كامل إلى الأسرة لاحقاً.

وحجزت دائرة الجزاء في محكمة الفجيرة القضية للحكم لاحقاً.