10 مصابين بحوادث بين 68 مركبة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

تسبب تشكل الضباب أمس في وقوع حوادث متفرقة بين 68 مركبة في أبوظبي على امتداد شارع الشيخ مكتوم بن راشد في أبوظبي، باتجاه الخارج، نتج عنها إصابة 10 أشخاص، صنفت إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة، وتم نقل المصابين إلى مستشفيي المفرق والرحبة. وتلقت مراكز القيادة والتحكم في إدارة العمليات في شرطة أبوظبي 205 بلاغات مرورية عبر هاتف الطوارئ 999 على مستوى أبوظبي والعين والظفرة، أثناء تشكل الضباب في الساعات الأولى من صباح أمس.

وأفاد مدير إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية، العميد ناصر سليمان المسكري، بأن مراكز القيادة والتحكم تعمل على استقبال المكالمات والتعرف إلى مكان البلاغ والتواصل مع الجهة المسؤولة للتعامل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة عبر كوادرها البشرية.

ودعا نائب مدير مديرية المرور والدوريات في قطاع العمليات المركزية، العميد أحمد عبدالله الشحي، قائدي المركبات إلى ضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة في الأحوال الجوية المتقلبة واتباع قواعد وإجراءات السلامة.

وطالب السائقين عند وقوع أي حادث بالتواصل مع مراكز القيادة والتحكم على خط الطوارئ 999، مع إعطاء الوصف الصحيح للموقع وإخراج المركبات عن الطريق، وتشغيل الإشارات التحذيرية الأربعة.

ونصح السائقين بمتابعة نشرات حالة الطقس الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد قبل التحرك بالمركبة، وخفض السرعات وترك مسافة أمان كافية، وتجنب الضغط فجأة على الفرامل لتفادي الانزلاق، واستخدام ماسحات الزجاج وأنوار السيارة لرؤية الطريق بوضوح في حال انخفاض الرؤية الأفقية، والتأكد من جاهزية المركبة «عند تقلبات الطقس» وإجراء الصيانة لها.

الشرطة دعت

السائقين إلى الالتزام

بالقيادة الآمنة في

الأحوال الجوية المتقلبة.