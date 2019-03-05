خليجي ينتحل شخصية صديقه ليحصل على خصومات

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

حجزت محكمة استئناف الفجيرة، الحكم في قضية خليجي متهم بتزوير محرر رسمي وانتحال شخصية صديقه لشرائه شريحتي أرقام هواتف من إحدى الشركات المعروفة ليستفيد من بطاقة خصومات صديقه.

وتعود التفاصيل إلى أن الشاكي قدّم بلاغاً يفيد باستخدام اسمه وبطاقة الخصومات التابعة لعمله في شراء شريحتي هاتف نقال لا يعود له، فيما أنكر المتهم الذي حكم عليه في وقت سابق بالحبس ثلاثة أشهر مع الإبعاد بعد الانتهاء من محكوميته.

وقال المتهم إن المجني عليه صديقه إلا أن خلافاً بينهما أدى إلى قيامه بالشكوى ضده، موضحاً أنه حين أراد شراء شريحتين لهاتفه النقال أشار إليه الشاكي بشراء الشريحتين مستفيداً من بطاقة الخصومات الخاصة بعمله التي ستخصم من المبلغ الأصلي مبلغاً كبيراً، وتالياً كان لابد من استخدام هوية الشاكي لتسجيل الشريحتين باسمه وتم ذلك برضاه.

وأضاف المتهم أن المجني عليه قدّم تنازلاً وسحب الشكوى، إلا أنه لايزال يواجه عقوبة انتحال الشخصية وتزوير محرر رسمي.