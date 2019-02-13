شرطة أبوظبي: الانشغال بغير الطريق يشتّت ذهن السائق

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى عدم الانشغال بغير الطريق، بتجنب استخدام الهاتف لتصفّح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور، وغيرها من السلوكيات التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث.

وحث العميد احمد عبدالله الشحي، نائب مدير مديرية المرور والدوريات، السائقين على التركيز في القيادة، ومراقبة الطريق، لتجنب انحراف المركبة وإبطاء وتعطيل حركة السير والمرور، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

وشدد على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق القانون على السائقين للانشغال بغير الطريق أثناء القيادة والمصنفة من المخالفات الخطرة، وتطبيق البند (32) بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري رقم (178) لسنة 2017، «(أ) الانشغال عن الطريق اثناء قيادة المركبة باستعمال الهاتف، (ب) الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت، ومخالفتها الغرامة المالية 800 درهم وأربع نقاط مرورية».

وأشار الى أن شرطة أبوظبي تنفذ، بالشراكة مع إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة، الحملة المرورية الموحدة الأولى لهذا العام، تحت شعار «لا تنشغل بغير الطريق»، ضمن حملات التوعية الموحدة لوزارة الداخلية، وتتضمن تنظيم محاضرات ونقاط توعية مرورية، وإرسال رسائل الكترونية للشركاء، ونشر بوسترات توعية من خلال وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتهدف إلى نشر الثقافة الوقائية بخطورة الانشغال بغير الطريق اثناء القيادة، وتشمل الانشغال بالهاتف، والأكل والشرب، واستخدام المكياج، واللعب مع الأطفال، وأية أمور أخرى قد تشتت تركيز السائق وتبعده عن الانتباه على الطريق أثناء القيادة.