وفاة مواطنة إثر حادث تدهور بالفجيرة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

توفيت مواطنة في العقد الثالث من عمرها، مساء اليوم إثر حادث تدهور على شارع الشيخ خليفة باتجاه امارة الفجيرة.

وأفاد مصدر بشرطة الفجيرة، بأن غرفة العمليات تلقت بلاغا مساء اليوم يفيد بوقوع حادث تدهور على شارع الشيخ خليفة، وعلى ضوء ذلك انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى الموقع.

وأشار إلى أن المواطنة كانت تقود مركبتها في مسارها على شارع الشيخ خليفة بإتجاه امارة الفجيرة وانحرفت بشكل مفاجئ مما افقدها السيطرة على المقود ادى لتدهورها.

ولفت إلى أن الحادث أسفر عن اصابتها بإصابات بليغة وتم نقلها لمستشفى الفجيرة لتلقي العلاج إلا انها توفيت بعد ساعات من وقوع الحادث