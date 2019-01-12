«بيئة الشارقة» تحتجز 27 قارباً مهجوراً

المصدر: سمية الحمادي - خورفكان

احتجزت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، في الشارقة، 27 قارباً مهجوراً في موانئ المنطقة الشرقية، ومنحت أصحابها مهلة ثلاثة أشهر، للتخلص من مختلف عوامل تشويه المظهر الحضاري للمدينة.

جاء هذا القرار بعدما تعرضت هذه القوارب لإهمال مالكيها فترات طويلة، وباتت مصدراً لتشويه المنظر الجمالي العام والبيئة البحرية، نتيجة تجمع الأتربة والنفايات والحيوانات الضارة فيها.

وأشارت الهيئة إلى أنه، وفقاً للقانون الاتحادي رقم 21 لسنة 2018، يتم منح أصحاب القوارب مهلة لتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء مدة الحجز، وفي حال انتهاء المدة المحددة، تتولى الهيئة التصرف في القوارب المهجورة، دون أن يكون لمالكها الحق في طلب أي تعويضات لاحقاً. وأكدت الهيئة أنها نفذت حملة ميدانية، لإزالة القوارب القديمة من شواطئ الإمارة، منها خورفكان واللؤلؤية وكلباء ودبا الحصن، تنفيذاً لقرار المجلس البلدي، للقضاء على مختلف العوامل التي تشوه المظهر الحضاري للمدن الشرقية.

وأوضحت أن القوارب المهملة خطرة على البيئة البحرية، لتحولها إلى مصدر للنفايات وتجمع الحيوانات، لافتة إلى أن معظم تلك القوارب غير صالحة للإبحار والصيد، لتعرضها لأعطال جسيمة، وتركها على الشواطئ يشكل عائقاً كبيراً أمام حركة الصيادين، إضافة لتحولها إلى مأوى للمخالفين.