وفاة آسيوي وإصابة آخر في تصادم بين مركبة وشاحنة بالفجيرة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

توفي آسيوي وأصيب آخر بإصابات بليغة، أمس، في حادث تصادم بين مركبة وشاحنة على طريق الميناء في إمارة الفجيرة.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة الفجيرة، العميد علي راشد اليماحي، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً بوقوع حادث التصادم، فانتقلت دوريات الإنقاذ وسيارات الإسعاف الوطني إلى الموقع، وتبين أن قائد المركبة (آسيوي) كان برفقة صديق له، وأنه انشغل عن الطريق بسبب عدم الانتباه، ولم يترك مسافة أمان كافية، ما تسبب في وفاة صديقه في موقع الحادث إثر إصابته البليغة، بينما تعرض هو لإصابات بليغة.