"شرطة أبوظبي": الإهمال وتهور السائقين وراء "دهس الأطفال"

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حثت القيادة العامة لشرطة أبوظبي الآباء والأمهات على مراقبة أطفالهم الصغار وتأمين حمايتهم من حوادث الدهس، وقائدي المركبات على الالتزام بالسرعات المحددة والقيادة الآمنة بالمناطق السكنية وعدم الانشغال بالهاتف لتعزيز حماية مستخدمي الطريق وتوفير الأمان للأطفال لتفادي تعرضهم للحوادث .

وأوضحت أن الإنشغال بغير الطريق وعدم تركيز السائقين واستخدام الهاتف أوتناول الطعام أو الشراب، وضبط أجهزة الراديو ،والتفات السائق للتحدث إلى مرافقيه ،والانشغال بالتصوير ، و تعديل المكياج والهندام ، وغيرها من سلوكيات تؤدي إلى إنحراف المركبة وعرقلة حركة سير المرور ووقوع الحوادث.

وأكدت مواصلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام للتعريف بمخاطر الإنشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبات والتي تتسبب في تعريض سلامة المشاة ومستخدمي الطريق للخطر وخصوصا الأطفال.

وتنفذ مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بالشراكة مع إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة حملة التوعية،"لا تنشغل بغير الطريق" ، والتي تتضمن نشر بوسترات من خلال وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي،وتنظيم محاضرات وإرسال رسائل الكترونية للشركاء، لنشر الثقافة الوقائية في المجتمع بمخاطر الإنشغال عن القيادة.