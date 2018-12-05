شرطة الشارقة تسجل 3 وفيات خلال عطلة اليوم الوطني

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

سجّلت غرفة العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، حادثين مروريين خلال عطلة اليوم الوطني، نتج عنهما وفاة ثلاثة أشخاص، كما تلقت 15 ألفاً و851 مكالمة، بينها 13 ألفاً و78 مكالمة على الرقم 999 المخصص للمكالمات الطارئة، و2773 مكالمة على الرقم 901 للمكالمات العادية.

وأسفر الحادث الأول، الذي وقع على طريق الذيد - الشارقة، عن وفاة شخصين آسيويين نتيجة اصطدام مركبتهما بالمركبة التي كانت تسير أمامهم، بينما تسبب الحادث الثاني في وفاة مواطن بمنطقة فلي البحايص بالمنطقة الوسطى.

وقال نائب مدير عام العمليات المركزية، العقيد الدكتور علي بالزود، إن سبب الحادثين يعود إلى القيادة بسرعة زائدة، والانحراف المفاجئ، إضافة إلى عدم ترك مسافة كافية بين المركبات، والإهمال بالانشغال عن القيادة بأمور أخرى.

ودعا بالزود، السائقين إلى الالتزام بخط السير، والابتعاد عن الممارسات الخطأ عند القيادة، وتوخي الحيطة والحذر عند الاقتراب من التقاطعات.