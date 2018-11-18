بالفيديو.. شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث تصادم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بثّت شرطة أبوظبي فيديو لحادث تصادم مروري بين مركبات عدة، كاد يسبب خسائر جسيمة، نتيجة عدم التزام بعض السائقين بمسافة أمان كافية، وانحراف أحدهم بشكل مفاجئ، معرضاً حياته وسلامة الآخرين للخطر.

وتواصل شرطة أبوظبي، بالتعاون مع مركز التحكم والمتابعة في الإمارة، بث التجاوزات الخطرة التي يرتكبها سائقون، ضمن مبادرة «لكم التعليق»، التي أطلقتها، أخيراً، عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتعزيز التفاعل والمشاركة والحوار بين المتابعين، وزيادة الوعي الأمني والمروري لدى أفراد المجتمع.

وأفاد مدير إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة، العقيد محمد علي المهيري، أن المبادرة لاقت أصداء واسعة، وتفاعلاً غير مسبوق، وأشعلت النقاش البنّاء بين المتابعين على مدى الشهور الماضية، حول أسباب الحوادث المرورية وسبل الحد من الخسائر في الأرواح والممتلكات، مشيراً إلى أن قطاعاً كبيراً من الجمهور أعرب عن استيائه من التصرفات السلبية والخطرة لبعض السائقين، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع السائقين المتهورين.

وأضاف المهيري أن الإعلام الأمني أجرى استطلاعاً، وتبين أن أكثر من 80% من الجمهور يؤيدون استمرار بث هذه الفيديوهات، واعتبروها رادعاً للمتهورين، مؤكداً أن عرض الصور الواقعية للحوادث يعتبر من أكثر وسائل التوعية تأثيراً وفاعلية، لأنه يكشف الوجه المأساوي للحوادث المرورية، التي يتسبب فيها كثير من السائقين، سواء بتعمد أو من دون تعمد.

وأشار إلى أن المبادرة تسعى إلى إشراك أفراد المجتمع في إيجاد الحلول المناسبة، للحد من الحوادث على الطرق، والحد من الضحايا والخسائر، داعياً السائقين إلى الحفاظ على مسافة أمان كافية بين المركبات، والالتزام بالقيادة الآمنة، واتخاذ تدابير السلامة قبل تجاوز المركبات الأخرى، أو الانتقال إلى مسار آخر على الطريق.