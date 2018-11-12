شرطة الفجيرة تستجيب لشكوى عربية في 3 دقائق

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

أرسلت امرأة رسالة خاصة لشرطة الفجيرة عبر «إنستغرام» تطلب المساعدة في تنفيذ أمر قضائي في قضية دعوى رفعتها على شخص تطالبه بمبالغ مالية، ولم تكن تتوقع الاستجابة خلال ثلاث دقائق، حسب إفادتها. وقال بيان صحافي لشرطة الفجيرة، أمس، إن قصة ياسمين الحربي تجلت في معاناتها مع شخص منذ عام 2008 رفعت قضية مدنية بحقه في إحدى الإمارات، تطالبه بمبالغ مالية وقد كلفت شخصاً بمتابعة قضيتها داخل الدولة قبل أن تعود لبلدها، إلا أنه ماطل في متابعة قضيتها، كما لم تتخذ الاجراءات الصحيحة لتنفيذ الأمر القضائي، إضافة إلى تغيير المدعى عليه اسمه في محيط عمله، وما كان منها إلا أن تلجأ إلى شرطة الفجيرة عبر «إنستغرام».

وأضافت أن القائمين على «إنستغرام شرطة الفجيرة» تعاملوا مع طلبها وأبلغوها بالإجراءات التي يفترض القيام بها لاستصدار أمر تنفيذ بحق المدعى عليه.

وكان القائد العام لشرطة الفجيرة، اللواء محمد بن غانم الكعبي، استقبل ياسمين بعدما قدمت من مصر لشكر شرطة الفجيرة.