«بوسكلين».. سلاح أبيض على هيئة قلم

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

حذرت وزارة الاقتصاد من تداول «سلاح أبيض» على شكل قلم، يسمى «بوسكلين»، مشيرة إلى أنها تواصلت مع الجهات المعنية في الدولة لسحبه من السوق، في حال كان موجوداً، ولمنع دخوله إلى الدولة إذا لم يكن موجوداً فيها، إضافة إلى مخاطبة منافذ البيع والمحال التجارية والمكتبات بالامتناع عن بيعه فوراً.

وتفصيلاً، كشف مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، الدكتور هاشم النعيمي، أن متابعة الوزارة لوسائل التواصل الاجتماعي وعمليات استرداد السلع في دول مجلس التعاون، كشفت عن مخاوف كبيرة انتابت أولياء الأمور في المنطقة، نتيجة العثور على سلاح أبيض على شكل قلم يسمى «بوسكلين».

وقال النعيمي في تصريحات صحافية بأبوظبي، أمس، إن الوزارة ستتواصل مع وزارة التربية والتعليم وهيئات الجمارك ووكلاء المنتج في الدولة، للقيام بالإجراءات اللازمة لمنع تداوله، مطالباً المستهلكين بالإبلاغ عن أي مكان يوجد فيه «القلم» فوراً على رقم 600522225.

وأكد النعيمي أن مراقبي الوزارة بدأوا تنفيذ حملات تفتيش واسعة النطاق، أمس، في مختلف مناطق الدولة، للتأكد من عدم وجود «القلم»، وسحبه في حال توافره.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي، في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، تداولت تحذيراً من انتشار سلاح أبيض على شكل قلم.

وترددت أنباء عن ضرورة إبلاغ الجهات المعنية ضد المكتبات والأسواق التي تبيعه، منعاً لتداوله بين الطلبة.