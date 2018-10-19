وفاة مسنّ وحفيديه بحريق شقة في عجمان

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

توفي رجل عربي، يبلغ من العمر 69 عاماً، وطفلان من أحفاده (أربع سنوات وسنتان)، مختنقين بدخان حريق شقتهم بمنطقة الراشدية في إمارة عجمان.

وأفاد نائب المدير العام الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان، العميد راشد جاسم مجلاد، بأن منصة العمليات المشتركة بشرطة عجمان تلقت بلاغاً بالحادث في الساعة 12:06 بعد ظهر أمس، وانتقلت على الفور فرق الدفاع المدني والإسعاف الوطني إلى موقع الحادث، وعند الوصول اقتحمت الفرقة الشقة، وتم إخراج الجد وحفيديه مصابين باختناقات وحروق بسيطة، وحاول رجال الإسعاف الوطني إنقاذهم ونقلهم بأسرع وقت إلى مستشفى الشيخ خليفة بن زايد بعجمان، لكنهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة.

وأشار إلى أن البلاغ جاء متأخراً من أحد المارة الذي شاهد الدخان يتصاعد من الشقة بالدور الرابع في بناية مكونة من ستة طوابق، وعلى الفور انتقلت فرقة من مركز الإدارة والرميلة إلى موقع الحادث، وعند وصول الفرق تبين أن الحريق التهم محتويات الشقة، وأسفر عنه اختناق الجد وحفيديه وإصابتهم بحروق بسيطة.

وناشد مجلاد ملاك المباني السكنية ضرورة التأكد من صلاحية أجهزة إنذار الحريق، وصيانتها بشكل دوري، وذلك للحفاظ على سلامة سكان المباني، وحماية أرواحهم وممتلكاتهم.

من جانبه، قال نائب مدير عام العمليات في شرطة عجمان، العقيد خالد محمد النعيمي، إن بلاغاً وصل إلى غرفة العمليات يفيد بوقوع حريق بشقة سكنية في إحدى البنايات.

وعلى الفور تحركت قوة من الشرطة والدفاع المدني إلى مكان الحادث، وعند دخول الشقة تبيّن أن إحدى الغرف احترقت، وانتشر الدخان، وتسبب في وفاة الجد، وحفيديه (طفل وشقيقته)، مصريين، لافتاً إلى أن الشرطة المجتمعية قدمت الدعم لذوي المتوفين، وعملت على توفير مكان مناسب لإيوائهم ومساعدتهم.