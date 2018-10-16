شرطة رأس الخيمة تضبط 31 مركبة مهجورة

المصدر: رأس الخيمة ــ الإمارات اليوم

بدأت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة حملة لضبط المركبات المهجورة والمهملة التي تشوه مظهر الإمارة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مستهدفة جميع مناطق الإمارة، وضبطت الحملة 31 مركبة مهجورة في منطقة واحدة.

وتولى فريق العمل الميداني، يتقدمه رئيس قسم الحوادث والمباحث المرورية بإدارة المرور والدوريات، المقدم محمد البحار، يرافقه رئيس قسم الدوريات رئيس الحملة، الرائد سالم محمد بورقيبة، وعدد من الضباط وصف الضباط والأفراد مباشرة مهمتهم في رصد أماكن وجود المركبات المهجورة في مختلف المناطق، بالتعاون والتنسيق مع مراكز الشرطة الشاملة، كل حسب منطقة اختصاصه، وإدارة الشرطة المجتمعية، وإدارة الإعلام والعلاقات العامة.

وأفاد بورقيبة بأنه تم رصد وضبط 31 مركبة مهجورة في أول يوم للحملة في منطقة واحدة، وتم وضع أربعة ملصقات تحذيرية على بعض المركبات المهملة، لتنبيه أصحابها بضرورة الالتزام بالتعليمات، وإعطائهم مهلة مدتها 10 أيام لتسوية وضعها، ولكن المركبات المهجورة منذ سنوات عدة تم نقلها إلى ساحة حفظ المركبات. وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي الأمني، وتعزيز ثقافة احترام القانون والتقيد به من خلال نقل الرسالة بضرورة التعاون للقضاء على مختلف الظواهر السلبية التي تضر بالإمارة، مؤكداً أن الحفاظ على ممتلكات وإنجازات الدولة يعد مسؤولية مجتمعية مشتركة، تعزز الوقاية والحماية من المخاطر المحتمل حدوثها.