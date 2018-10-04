محاكمة آسيوي بتهمة جرِّ شرطي بسيارته

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة مندوب مبيعات آسيوي، بتهمة مقاومة رجل شرطة أثناء محاولة القبض عليه لحيازته كمية كبيرة من المشروبات الكحولية في سيارته، وحينما وضع الشرطي القيد الحديدي في يده أثناء جلوسه على مقعد السائق، قام بتحريك السيارة فجرّ الشرطي أمتاراً عدة على الأرض مهدداً حياته بالخطر، ثم اصطدمت مركبته بجدار وفر من المكان إلى أن تم ضبطه.

وقال المجني عليه (شرطي) إنه كان على رأس عمله مع زميله في الدورية، يمشطان منطقة ديسكفري جاردنز واشتبها في مركبة، وشغلا لوّاحات الدورية حتى يتوقف سائقها، وفجأة قفز شخص يجلس إلى جوار السائق وفر هارباً، فنزل المجني عليه سريعاً وفتح باب مركبة السائق، وقيد يده اليسرى إلا أنه فوجئ بالمتهم يتحرك إلى الأمام بالسيارة ويجره أمتاراً عدة ممسكاً بالقيد الحديدي، فاضطر إلى ترك القيد بعد أن أصيبت يده، وبعد مسافة 100 متر تقريباً اصطدمت المركبة بحاجز حديدي ونزل منها السائق محاولاً الفرار، فاتصل زميله بالعمليات وطلب دورية مساندة، وتم عمل فريق بحث عن المتهمين حتى ضبط السائق وبيده القيد الحديدي.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم البالغ من العمر 26 عاماً تهمتي استعمال العنف مع أحد العاملين في الشرطة، بمنعه من إلقاء القبض عليه وسحب المجني عليه وجره، وتهمة حيازة مشروبات كحولية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأنكر المتهم تعمده الاعتداء على الشرطي، فيما أقر بالتهمة الثانية أمام محكمة الجنايات في دبي.