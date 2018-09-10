شرطة أبوظبي تحذِّر السائقين من 6 أنواع للوقوف الخاطئ

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

حذرت شرطة أبوظبي قائدي المركبات من ستة أنواع من الوقوف الخاطئ للمركبات، وتتضمن الوقوف عند فوهات الحريق، وخلف المركبات بشكل يعيق حركتها، وفي مفترقات الطرق، وأثناء وقوع الحوادث، وفي مواقف أصحاب الهمم، وعند منعطف الطريق.

وأوضحت أن الوقوف الخاطئ مشكلة يعاني منها مرتادو الطريق، فبعض السائقين يتركون مركباتهم في أي مكان في الشارع دون مراعاة لأنظمة وقوانين المرور ولغيرهم من السائقين، إذ إن بعضهم يستخدم لركن مركبته المواقف الخاصة بأصحاب الهمم، والأماكن الممنوع الوقوف فيها، ومواقف الطوارئ، دون مراعاة لما قد يتعرض له قائد السيارة والمشاة والأطفال نتيجة الوقوف الخاطئ على الطريق.

ودعت السائقين إلى الالتزام بالسرعات المقررة، واستخدام الإشارات الضوئية لاطلاع قائدي المركبات الآخرين على تغيير مسارهم، وترك مسافة أمان كافية خلف المركبات، وعدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة، والانتباه عند الإشارات الضوئية الحمراء. وأكدت الحرص على مضاعفة الجهود للحد من الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة، وذلك من خلال زيادة الضبط المروري، وتركيب أنظمة حديثة للضبط الآلي على الطرق الداخلية والخارجية، إلى جانب تكثيف التوعية المرورية، ونشر الثقافة المرورية من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وتنظيم محاضرات توعية للسائقين في مختلف المؤسسات وشركات سيارات الأجرة.