شرطة أبوظبي تحذّر السائقين من الانحراف المفاجئ

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

عززت شرطة أبوظبي جهودها للتوعية عبر مواقعها للتواصل الاجتماعي بمخاطر الانحراف المفاجئ للمركبات للارتقاء بسلوكيات السائقين إلى أفضل الممارسات، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق أفضل مستويات السلامة المرورية.

وأفادت بأن الانحراف المفاجئ احتل المرتبة الثانية في قائمة الأسباب التي أدت إلى وقوع الحوادث المرورية العام الماضي على مستوى إمارة أبوظبي بنسبة 14%.

وأشارت إلى أن حملة التوعية التي تنفذها حالياً تأتي في إطار استراتيجية السلامة المرورية وتتضمن برامج توعية شاملة حول أهم الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية، وتشمل: الإهمال وعدم الانتباه والانحراف المفاجئ وعدم ترك مسافة أمان كافية والسرعة الزائدة ودخول طريق رئيس دون التأكد من خلوه وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وصيانة المركبة واستخدام الهاتف أثناء القيادة. ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة الانتباه والتركيز ومراقبة الطريق، وعدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة، واستخدام الإشارات الضوئية عند الرغبة في تغيير المسار، واستخدام المرايا للتأكد من وجود مساحة تسمح بالانتقال إلى الحارة الأخرى، والالتزام بالسير على المسارات دون تغييرها.

وتستهدف الحملة السائقين في القطاعين العام والخاص وأندية الجاليات وسائقي مركبات الأجرة، وتتضمن نشر بوسترات توعية من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وكتيبات توعية لحث السائقين على الانتباه وتجنب الانحراف المفاجئ، كما تشمل عقد محاضرات مرورية، وتوزيع المطبوعات من خلال نقاط التوعية المرورية التي يتم تنظيمها على الطرق الداخلية والخارجية، والتوعية عبر وسائل الإعلام المختلفة.