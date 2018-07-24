محاكاة «كيكي» تؤدي إلى حوادث خطرة

المصدر: مصباح أمين - أم القيوين

حذر مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة أم القيوين، العقيد سعيد بن عران، سائقي المركبات من تقليد رقصة «كيكي»، أثناء قيادة المركبات، وتعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وأوضح، لـ«الإمارات اليوم»، أن مخالفة «كيكي» تقع ضمن البند الأول من جدول المخالفات والغرامات والنقاط المرورية في قانون السير والمرور الاتحادي، إذ نص القانون على أنه يخالف كل من قاد مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قاد مركبة بطريقة من شأنها أن تلحق أضراراً بالمرافق العامة أو الخاصة، بغرامة مالية 2000 درهم، وبـ23 نقطة مرورية، وحجز مركبته 60 يوماً للمركبات الخفيفة.

وأضاف أن تقليد أفعال السائقين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتأدية حركات تعرض حياتهم للخطر أثناء قيادة المركبات، من شأنهما أن يؤديا إلى وقوع حوادث دهس أو تصادم على الطرق العامة.

وأشار إلى أن تقليد السلوكيات الخاطئة، المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ستؤدي إلى وقوع حوادث لا تحمد عقباها، وقد تؤدي إلى تعريض السائقين لإصابات بليغة، موضحاً أن الاستعانة بالسلوكيات الخاطئة وتطبيقها، وتعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، يعاقب عليها القانون.

وأضاف أنه يجب على جميع الشباب من قائدي المركبات عدم تقليد أي مقاطع مصورة بالفيديو على «السوشيال ميديا»، والالتزام بأنظمة السير والمرور المعمول بها في الدولة، وعدم قيادة مركباتهم بطيش وتهور، تفادياً لتعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، لافتاً إلى أن دوريات المرور منتشرة لضبط حركة المركبات، وتأمين الطرق في مختلف مناطق إمارة أم القيوين.