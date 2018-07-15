وفاة شاب وشقيقته في حادث بالفجيرة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

توفي شاب وشقيقته من جنسية دولة عربية في العقد الثالث من عمريهما في حادث تدهور مركبتهما على أحد طرق منطقة ثوبان التابعة لإمارة الفجيرة أمس.

وكان بلاغ ورد إلى غرفة عمليات الشرطة يفيد بوقوع حادث على أحد الشوارع العامة بمنطقة ثوبان، وعليه انتقلت فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف الوطني إلى موقع الحادث وتبين إصابة قائد المركبة وشقيقته التي كانت برفقته في المركبة بإصابات بليغة وتم نقله إلى مستشفى الفجيرة وكان قد فارق الحياة قبل وصوله للمستشفى، فيما نقلت شقيقته إلى مستشفى الذيد بالشارقة ومنه إلى مستشفى الفجيرة، إلا انها كانت متوفية وقت إحضارها إلى مستشفى الفجيرة، وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بتسليم جثمانيهما إلى ذويهما تمهيدا لدفنهما.