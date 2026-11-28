الشارقة - الإمارات اليوم

أكدت شرطة الشارقة ضرورة التزام الشاحنات بالسير على المسارات اليمنى للطرق، مشيرة إلى أن مخالفة ذلك تعرض سائق الشاحنة لغرامة تبلغ 1500 درهماً و12 نقطة سوداء.

وقالت في إرشادات سلامة للشاحنات نشرتها عبر حسابها على منصة ”إكس“ إنه يمنع على الشاحنات التجاوز أثناء الازدحام وفي الأماكن المحظورة، داعية إلى الالتزام باللوحات الإرشادية على الطريق.

وأضافت أن على السائق أن يبعد شاحنته إلى أقصى يمين الطريق في حال تعطلها مع تشغيل أضواء التحذير، مع وضع مثلث التحذير خلف الشاحنة في مسافة كافية لتنبيه القادمين، ثم الابتعاد عن حركة السير إلى مكان آمن، والاتصال بأرقام الطوارئ.

وحذرت السائقين في المركبات الأخرى من القيادة في النقاط العمياء للشاحنات، وترك مسافة آمنة خلف الشاحنة.