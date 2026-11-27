أبوظبي - وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ”حفظه الله” اليوم اتصالاً هاتفياً من لوكا أكساندرو نيكوليسكو رئيس وزراء جمهورية رومانيا، بحثا خلاله علاقات التعاون وسبل تعزيزها في مختلف المجالات خاصة التنموية والاقتصادية والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات التي تخدم أولويات التنمية في البلدين بما يعود بالنماء والازدهار على شعبيهما.

وأعرب سموه عن تمنياته التوفيق لرئيس الوزراء في مهامه وتحقيق تطلعات شعبه نحو مزيد من التقدم ولعلاقات البلدين استمرار التطور.

وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة تطوير العلاقات الإماراتية - الرومانية واستثمار كل الفرص المتاحة لتعزيز شراكاتهما التنموية بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون البناء في مختلف المجالات

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.