عجمان - الإمارات اليوم

أطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، برنامج ”واجهة عجمان البحرية“، التي تمتد بطول 30 كيلومتراً وتضم سبع واجهات بحرية.

وأشاد سموه بإنجاز مشروع تطوير الشاطئ، التي أنجزت أعماله دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، بتكلفة تجاوزت 163 مليون درهم، في إطار جهود الدائرة لتطوير الواجهة البحرية، والارتقاء بالمرافق العامة وتعزيز جودة الحياة، بما يسهم في تعزيز مكانة عجمان كمدينة مزدهرة ومستدامة، وينسجم مع توجهات رؤية عجمان 2030، ومستهدفات المخطط الحضري لعجمان 2040.

وأكد سموه أن برنامج ”واجهة عجمان البحرية“ يجسد توجهات الإمارة نحو توفير وجهة بحرية وترفيهية متكاملة تعزز جودة الحياة وتلبي تطلعات السكان والزوار.

وأشار سموه إلى أهمية المشاريع التي تجمع بين الجوانب الجمالية والوظيفية والاستدامة البيئية، وتسهم في ترسيخ مكانة عجمان مدينةً جاذبة للعيش والسياحة، وجاهزة للمستقبل.

ورافق سموه خلال الجولة، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والمدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، والمدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، ومدير إدارة التخطيط والمساحة بالندب رئيس فريق المشروع الدكتورة المهندسة علياء مجلاد الشامسي، إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين وفريق العمل.

واستمع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، إلى شرح من الشيخ راشد بن حميد النعيمي، حول مراحل المشروع وأهدافه، وما يتضمنه من مرافق وخدمات ومسطحات خضراء، والحلول الهندسية والبيئية المطبقة فيه.

من جانبه، أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن المشروع وسّع مساحة شاطئ عجمان من 55 ألف متر مربع إلى 220 ألف متر مربع، حيث بلغت المساحة المضافة للشاطئ 165 ألف متر مربع، ليشكل المشروع وجهة بحرية وترفيهية تحتضن مختلف فئات المجتمع، ويجمع بين الطبيعة والرياضة والترفيه.

وتضمن المشروع تنفيذ ممشى على كواسر الأمواج، وممشى للمشاة ومساراً للدراجات الهوائية بطول 2500 متر، ومساراً لأصحاب الهمم يمتد بهم حتى كاسر الأمواج، ليستمتعوا بالواجهة البحرية بسهولة وأمان. كما ضم ملاعب شاطئية لكرة القدم والكرة الطائرة، ومناطق عائلية مزودة بجلسات ومظلات، فضلًا عن 1000 موقف للمركبات على امتداد الكورنيش.

وراعى التصميم الانسجام بين العناصر الجمالية والوظيفية، من خلال مظلات مستوحاة من التراث الإماراتي، وإضاءة ليلية حديثة، وممرات باللون الأزرق تحاكي حركة الأمواج، وتشكل رابطاً بصرياً بين الشاطئ والكورنيش، كما تزيّن الواجهة البحرية 6 أعمال فنية تضفي على المكان هوية جمالية مميزة.

وتنسجم الأعمال الفنية التي تزيّن الواجهة البحرية مع توجهات رؤية عجمان 2030 الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة كمركز للفنون والثقافة، حيث يشكل دمج الفن في تفاصيل التصميم لوحة جمالية متكاملة تتفاعل مع المشهد العمراني والبحري، وتبدو ملامحها وتكويناتها الفنية واضحة من مختلف زوايا المشاهدة، سواء من الأرض أو من الأعلى، بما يمنح الواجهة هوية بصرية مميزة، ويعزز جاذبيتها بوصفها مساحة تجمع بين الفن وجمال الطبيعة وروح المكان.

ويضم شاطئ عجمان أول وأطول ممر حسي متصل من الأصداف والمحار البحري الكامل، يمتد بطول 2500 متر طولي، وبعرض يصل إلى 40 سنتيمتراً، باستخدام أكثر من مليون صدفة ومحارة بحرية كاملة، أُعيد توظيفها من نواتج أعمال الحفر والردم البحري لمشروع تطوير الواجهة البحرية، من خلال تثبيتها في الخرسانة مع المحافظة على أشكالها الطبيعية.

ويجسد الممر نموذجاً تطبيقياً للاقتصاد الدائري في مشاريع البنية التحتية الساحلية، عبر تحويل نواتج الأعمال البحرية إلى أصول حضرية مستدامة تحمل قيمة جمالية وبيئية ومجتمعية، وتسهم في تعزيز جودة الحياة وتوفير تجربة مشي حسية، إلى جانب دعم احتياجات أصحاب الهمم من المكفوفين وضعاف البصر.

وشملت أعمال التطوير زراعة 35 ألف متر مربع تمثل 21% من المساحة الشاطئية، تضم 11 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء، و24 ألف متر مربع من المغطيات النباتية المزهرة، إلى جانب زراعة 550 شجرة وشجيرة، بما يضفي على شاطئ عجمان طابعًا جماليًا وطبيعيًا.

واعتمد المشروع حلولاً هندسية وبيئية مستدامة، شملت استخدام جرافات بحرية متخصصة لسحب 3 ملايين متر مكعب من الرمال من قاع البحر وتنقيتها من الشوائب قبل ضخها في موقع العمل، واستخدام 368 ألف طن من المواد الصخرية. كما أُعيد توظيف مليون قطعة صدف ناتجة عن أعمال الدفان في تنفيذ ممرات على امتداد 2500 متر، بما يعكس توجهاً نحو توظيف الموارد المتاحة وتعزيز الممارسات البيئية المستدامة.

ويسهم المشروع في تعزيز جودة الحياة من خلال زيادة المساحات والمرافق المجتمعية، وتوفير بيئة داعمة للترابط الأسري، وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة والأنشطة الخارجية.

وتواصل دائرة البلدية والتخطيط – عجمان تنفيذ مشاريعها التطويرية ومبادراتها النوعية، الرامية إلى بناء مستقبل حضري مستدام ومزدهر، وترسيخ مكانة الإمارة وجهة حضرية وسياحية جاذبة.