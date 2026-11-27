أديس أبابا - وام

أعلنت مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني عن التزام تمويلي بقيمة 135 مليون دولار، لتوسيع نطاق توفير الأدوية والمعدات والتقنيات الطبية الحيوية في تسع دول إفريقية، بالشراكة مع حكوماتها، ضمن جهود واسعة النطاق لتحسين فرص نجاة الأمهات وحديثي الولادة، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية، وجاء الإعلان عن هذا الاستثمار خلال المؤتمر الدولي للصحة العامة في إفريقيا، المنعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث من المقرر أن يستفيد منه أكثر من 500 مرفق صحي، في كل من إثيوبيا وكينيا وليبيريا، ومالاوي ونيجيريا ورواندا، وغانا وسيراليون وموزمبيق.

ومن المتوقع أن يسهم التزام المؤسسة في حشد تمويل إضافي يتجاوز 550 مليون دولار، من خلال مساهمات تمويلية مماثلة تقدمها الحكومات الشريكة والجهات المانحة، بما يعزز نطاق الاستفادة من التمويل وأثره.

وقالت المدير العام لمؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني، الدكتورة شمة خليفة المزروعي: «نعمل بالشراكة مع الدول من أجل بناء مستقبل لا تفقد فيه أي أم أو مولود حديث الولادة أو طفل حياته لأسباب يمكن الوقاية منها، وتؤدي الكوادر الصحية المؤهلة دوراً أساسياً في تحقيق هذه الرؤية، إلا أن قدرتها على إنقاذ الأرواح وتحسين جودة الحياة تعتمد على توافر الأدوية والمعدات اللازمة لتقديم الرعاية الصحية».

وفي إثيوبيا، كانت مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني أول جهة تعلن التزامها بدعم الميثاق الوطني لتعزيز الصحة الإنجابية وصحة الأمهات وحديثي الولادة والأطفال، من خلال تعهّد بقيمة 20 مليون دولار، وأسهم هذا الالتزام في حشد تمويل إضافي بقيمة 151.2 مليون دولار من شركاء التنمية، قابلته الحكومة الإثيوبية بتمويل مماثل، ليصل إجمالي التمويل الذي جرى حشده إلى 342.4 مليون دولار، بهدف تعزيز خدمات صحة الأمهات وحديثي الولادة والأطفال، وسيُوجَّه هذا التمويل لتوفير المعدات والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة لنحو 120 مرفقاً صحياً في إثيوبيا على مدى ثلاث سنوات، وقالت وزيرة الصحة في إثيوبيا، الدكتورة ميكدس دابا: «يأتي الميثاق الوطني لتعزيز الصحة الإنجابية وصحة الأمهات وحديثي الولادة والأطفال ليؤكد هذا الالتزام، من خلال إرساء نموذج جديد للشراكة يقوم على الاستثمار المشترك والمساءلة المتبادلة».

وفي رواندا، سيسهم التزام المؤسسة بتقديم 15 مليون دولار في توفير المعدات الطبية الأساسية لـ170 مرفقاً صحياً، بما فيها مستشفيات المناطق والمستشفيات التعليمية، إلى جانب المساعدة في حشد تمويل إضافي بقيمة 40 مليون دولار، وقال وزير الصحة في رواندا، الدكتور سابين نسانزيمانا: «شهدت رواندا خلال العقدين الماضيين تحولاً كبيراً في مجال صحة الأمهات والأطفال، وأصبحت الرعاية الصحية عالية الجودة في متناول عدد أكبر من الأسر».

وفي ليبيريا، سيسهم التزام المؤسسة بتقديم 10 ملايين دولار، يقابله تمويل مماثل من الجهات المانحة، في دعم المستشفى التعليمي الوطني المرجعي والمرافق الصحية المرتبطة به، لتعزيز خدمات الرعاية المقدمة للنساء وحديثي الولادة والأطفال. ويشمل هذا الالتزام تمويل برامج للإرشاد والتوجيه السريري، بما يمكّن الأطباء والممرضين والقابلات من استخدام التقنيات الجديدة بكفاءة وثقة في تقديم الرعاية اليومية.

وقالت وزيرة الصحة في ليبيريا، الدكتورة لويز مابليه كبوتو: «ستسهم شراكتنا مع مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني في دفع هذه الجهود، من خلال تعزيز قدرات مستشفيات الإحالة وتطوير مهارات الكوادر العاملة فيها».