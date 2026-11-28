دبي - الإمارات اليوم

وفرت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) أداة تفاعلية جديدة ”تعهد نهجي المستدام“ لتمكين المتعاملين من القطاع السكني من التعرف على تأثير السلوكيات اليومية البسيطة والمستدامة التي تساعدهم على رفع كفاءة استهلاك المنازل والحد من الهدر.

وبحسب التعهد يؤدي استبدال المصابيح التقليدية بمصابيح LED الموفّرة للطاقة لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 85%، مع استدامتها لفترة أطول.

وذكر أن تجفيف الملابس على الحبال أو على رفوف التجفيف بدلاً من استخدام المجفف، يمكن أن يوفر تجفيف الملابس بالهواء ما يصل إلى 3–6 كيلووات ساعة لكل دورة.

ودعا إلى ضبط درجة حرارة المكيف على 24 درجة مئوية، كون رفع درجة حرارة المكيف بمقدار درجة واحدة فقط يمكن أن يزيد استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 5%.

وأكدت أهمية تنظيف فلاتر التكييف دورياً، فعدم تنظيفها يؤدي إلى تقليل كفاءة التكييف وخفض كفاءة استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 10% أو أكثر.

ودعت إلى تركيب أدوات رفع كفاءة استهلاك المياه (مهوّيات) للحنفيات والدش والشطّاف، كونها تساعد على رفع كفاءة الاستهلاك بنسبة تتراوح بين 30% و50%.

ولفتت إلى أن تقليل مدة الاستحمام دقيقتين يومياً يوفر نحو 20 لتراً من المياه، مشيرة إلى أن إغلاق الصنبور أثناء تنظيف الأسنان يوفر حتى 6 لترات من المياه في الدقيقة.