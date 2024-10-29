معرض وكتاب عن الفنان عبدالرحيم سالم في «العويس الثقافية»

تنظّم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية الثلاثاء الخامس من نوفمبر المقبل، معرضاً تشكيلياً للفنان الإماراتي الرائد عبدالرحيم سالم، وذلك في قاعة المعارض بمبنى المؤسسة في شارع الرقة بدبي.

وعلى هامش المعرض تصدر المؤسسة كتاباً بعنوان «أساطير التجريد»، للناقدة والكاتبة الصحافية عبير يونس، الذي يأتي ضمن سلسلة «أعلام من الإمارات»، حيث يسلط الكتاب الضوء على تجربة عبدالرحيم سالم، الذي يعدّ واحداً من أهم رواد الفن التشكيلي الإماراتي، والذي أسس مع زملائه الحركة التشكيلية المحلية، وفي الوقت ذاته عمل على إيجاد تجربة فنية خاصة قادته إلى العالمية.

ولد الفنان عبدالرحيم سالم في دبي عام 1955، وأسهم في تأسيس جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، وتقلد منصب رئيس الجمعية ونائب الرئيس لدورات عديدة.

كما كان له العديد من المشاركات الدولية والمحلية، تجاوزت الـ60 معرضاً فردياً وجماعياً، وشارك في تحكيم وتقييم معارض كثيرة، وحصل على العديد من الجوائز محلياً ودولياً، وله العديد من المقتنيات في المتاحف والهيئات، وأيضاً لدى العديد من الشخصيات داخل الإمارات وخارجها.

في جعبة عبدالرحيم سالم العديد من التكريمات والجوائز، منها جائزة لجنة تحكيم بينالي القاهرة عام 1992، والجائزة الأولى في بينالي الشارقة الأول عام 1993، وفاز بجائرة الدولة التقديرية للفنون التشكيلية في الإمارات عام 2008، كما فاز بجائزة الدولة التقديرية للفنون بدولة الكويت 2018، وتتوزع أعماله لدى العديد من المتاحف والشخصيات.