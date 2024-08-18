«الشارقة للتمكين الاجتماعي» تختتم برنامجها الصيفي

اختتمت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي برنامجها الصيفي الذي ضم أنشطة متنوعة استفاد منها 264 ابناً ووصياً، ونُفّذ خلال الإجازة الصيفية، بهدف استثمار هذه الفترة بما يعود بالنفع على الأبناء، وبما ينسجم مع رؤية المؤسسة وأهدافها وخططها المستقبلية في تحقيق التمكين المستدام لمنتسبيها، ما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التي تنتهجها الدولة.

وقالت نوال الحامدي مدير إدارة الرخاء الاجتماعي: «تحرص المؤسسة على إشراك أبنائها في مثل هذه البرامج الصيفية المفيدة كل عام، ويعد الصيف الفترة المناسبة التي يتم تفعيلها لتلقي الأبناء المعارف والمهارات في أوجه التمكين المختلفة، ويتم تخصيص مجموعة من الأنشطة المعنية بالجوانب التي تساعدهم على الاستفادة من فراغهم في فترة الإجازة الصيفية، بما يتناسب مع مختلف الفئات العمرية واحتياجات المنتسبين، بهدف استثمار وقت الفراغ، وتنمية مواهب الأبناء، وبناء وتطوير قدراتهم، فضلاً عن علاج بعض مشكلات الأبناء السلوكية والنفسية والاجتماعية، وتحقيق أهداف المؤسسة في تمكين الأيتام في مختلف المجالات».

وتابعت الحامدي أن الهدف من إشراك الأبناء في البرامج الصيفية هو تحقيق مخرجات مهمة تسعى المؤسسة إلى إكسابهم إياها، ما يكرس لديهم منظومة من المهارات التي تحقق لهم الثقة بالنفس والتنفيس الانفعالي، وتطوير إمكاناتهم وصقل شخصياتهم وتحقيق استفادة أفضل من أوقاتهم، وتعزيز الجانب التثقيفي والمعرفي، وتلبية شغفهم الإبداعي وتفريغ طاقاتهم بكل ما هو مفيد، علاوة على الاهتمام بغرس سلوكيات وقيم إيجابية لديهم، ما يسهم في تكامل شخصياتهم ورفع مستوى التمكين لديهم في مختلف المجالات التي تقدمها المؤسسة، وفقاً لمعايير مدروسة للأيتام.