فريق عام الاستدامة يحتفي بيوم الأرض بإطلاق «استدامة كرافت»

تزامناً مع يوم الأرض، أطلق فريق عام الاستدامة لعبة «استدامة كرافت»، وهي عالم تفاعلي فريد مصمم لتشجيع الصغار على تبني نهج الاستدامة، من خلال تجربة ألعاب ثرية.

ولأنها مستوحاة من الطبيعة الجميلة والتنوّع البيولوجي في دولة الإمارات، توجّه لعبة «استدامة كرافت» اللاعبين نحو تبني السلوك المستدام، وهي متاحة للتحميل من موقع «ماينكرافت» التعليمي ومتجر «ماينكرافت».

ويرافق النسخة المدرسية للعبة خمس خطط دراسية فريدة، لتوعية اللاعبين بممارسات الاستدامة.

وتعرض الخطط الدراسية المُقدمة مع اللعبة، مفاهيم تعليمية مهمة، مثل تحويل النفايات العضوية إلى سماد، وتسلّط الضوء على التحدّيات البيئية، مثل التصحّر وتدهور أشجار القرم، وفقدان الموائل، وتُقدم رؤى قيّمة عن الاستهلاك المسؤول، والمحافظة على البيئة، والعمل المناخي الذي يساعد على التصدي لتغير المناخ.

ويتكون عالم «استدامة كرافت» من خمس مناطق حيوية مختلفة، تمثل معالم دولة الإمارات، مثل الصحراء والبحار والمناطق الساحلية والجبال والمدينة. وتستعرض كل منطقة حيوية، عناصر تصميم تفصيلية مستوحاة من التنوع البيولوجي والنظم البيئية الفريدة في الإمارات، مثل المها العربية وأشجار القرم والجِمال.

ويواجه اللاعبون، في سياق اللعب، العديد من التحديات في كل منطقة، يجب عليهم حلها مع مراعاة ممارسات الاستدامة كهدف أساسي، فعلى سبيل المثال، تتناول اللعبة في منطقة المدينة، أهمية تقليل الاستهلاك، وإعادة الاستخدام والتدوير، من خلال تحدي تكليف اللاعبين بجمع النفايات من جميع أنحاء المدينة، وفصلها في صناديق إعادة التدوير المناسبة، واستخدام المواد العضوية لتطوير السماد الذي سيستخدم لبناء أحواض الزراعة وزراعة الفواكه والخضراوات في اللعبة. وفي منطقة الجبال، يساعد اللاعبون في نقل الحيوانات، مثل الذئب العربي والطهر والفهد العربي - التي تم تجزئة موائلها بسبب بناء السدود - وتحديد الموائل المناسبة لكل حيوان لنقله إليها. وسيصمم اللاعبون أيضاً محمية مغامرات بيئية لتثقيف الزوّار حول الحياة البرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأهمية الحفاظ عليها.

وقالت عائشة بن حيدر، أحد أعضاء الفريق الإبداعي في مبادرة عام الاستدامة، التي عملت عن قرب مع مطوري اللعبة، للتأكد من أن كل عناصر التصميم تعكس النظم البيئية لدولة الإمارات، مع الاهتمام بالتفاصيل مثل تصاميم الشخصيات، وحتى إضافة الأزياء المعاد تدويرها: «بمناسبة يوم الأرض، يسعدنا أن نعلن إطلاق عالم جديد كلياً في لعبة الأطفال المحبوبة ماينكرافت، يُسمى استدامة كرافت، وهو عالم تم إنشاؤه بهدف تعليمي يدور حول الاستدامة في سياق دولة الإمارات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على طابع اللعبة الممتع والمملوء بالمغامرات والتحديات».