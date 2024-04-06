«رمضانيات بيت الحكمة».. 40 فعالية تستقطب 8000 زائر

احتفى «بيت الحكمة» في الشارقة بليالي شهر رمضان المبارك من خلال فعاليات «رمضانيات بيت الحكمة»، التي تضمنت نحو 40 فعالية ثقافية وإبداعية، استقطبت أكثر من 8000 زائر، وتنوعت بين الأنشطة والورش والمعارض والأمسيات الرمضانية، في تجمع تحولت فيه الساحات الخارجية والداخلية لبيت الحكمة، إلى فضاء يعكس ثراء الإمارة الثقافي.

واستجابة للإقبال الكبير على فعاليات «رمضانيات بيت الحكمة»، تم تمديدها لتستمر خلال أيام إجازة عيد الفطر المبارك، حتى 14 أبريل المقبل، بما يعكس الأثر العميق والمتجدد لتلك الجلسات الرمضانية السنوية في إثراء الساحة الثقافية، وتعزيز التواصل الاجتماعي بين جمهور وزوار «بيت الحكمة» من مختلف الفئات العمرية.

وتألقت فعالية «نسيج الثقافة» بورش عمل تفاعلية، حيث أبدع المشاركون في ورشة «الديكوباج المصري القديم»، كما شارك الزوار في ورشة «تلوح في الأفق» التي أضافت لمسة تراثية فريدة على الأعمال اليدوية. وأثرت فعالية «حكايات الحكمة» التي أقيمت بالتعاون مع المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، ومعهد الشارقة للتراث، الأجواء بجلسات تفاعلية نسج فيها الزوار قصصاً من وحي التراث الإماراتي الشفهي والمكتوب.

وشهدت فعاليات «رمضانيات بيت الحكمة»، افتتاح معرض «فصول من الفن الإسلامي: فصل السجاد».

وقالت المديرة التنفيذية لبيت الحكمة، مروة العقروبي: «شكّلت الفعاليات فرصة لتقديم ملامح من الهوية الإسلامية والعربية، وتسليط الضوء على الإسهامات الإسلامية في قطاعات عريقة من الفنون التقليدية التي أبدع العرب في تشكيل تراثها العالمي، بما يؤكد دور بيت الحكمة ورسالته في تجسيد ريادة الحضارة العربية».